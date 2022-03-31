В Днепре во время пожара в квартире заживо сгорели двое мужчин

В Днепре во время пожара в квартире заживо сгорели двое мужчин

В результате чего произошел пожар, сейчас неизвестно.

В Днепре рано утром 31 марта произошел пожар в одной из многоэтажек. В результате чего погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось около 04:55 на проспекте Поля. Там на втором єтаже пятиєтажного дома загорелась трехкомнатная квартира.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной комнате тело 57-летнего мужчины, а в другой комнате — 34-летнего гражданина.

В результате чего именно произошел пожар, сейчас неизвестно. На месте работали спасатели и следователи. Устанавливаются все детали случившегося.

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