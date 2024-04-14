В Днепре во время тревоги раздался взрыв: есть пострадавшие (фото)

В Днепре во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Защитники неба уничтожили русскую ракету. Из-за падения обломков ранения получили пять местных жителей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Как стало известно, в результате российской атаки из-за падения обломков повреждены девять частных домов. Пострадали пять человек: трое мужчин, женщина и 15-летний парень.

“По уточненной информации, в Любимовской общине из-за падения обломков изуродован автомобиль. С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации они отказались”, – рассказал Сергей Лысак.

Впоследствии глава ОВА уточнил информацию о пострадавших и разрушении: по состоянию на 20:00 известно уже о 12 травмированных местных жителях.

"В областном центре повреждены 33 частных дома. Побиты 10 авто и погрузчик. В районе, где упали обломки вражеской ракеты, работают все службы. А еще психологи ГСЧС и Нацполиции. Рядом благотворители. Они также готовы предоставить строительные материалы, чтобы временно закрыть изуродованные крыши" и окна", - добавил Лысак.

Напомним, что оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине — ранены три человека.

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