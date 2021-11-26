В Днепре во время уборки листьев в парке нашли кости нескольких человек

В Днепре во время уборки листьев в парке нашли кости нескольких человек

Вероятно, раньше на этом месте было кладбище.

В одном из парков Днепра коммунальщики во время сбора опавших листьев обнаружили человеческие останки.

Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел в парке 40-летия освобождения Днепра. Там коммунальщики во время сбора опавших листьев в трех разных местах нашли человеческие останки. Два фрагмента человеческих костей, вероятно, старше третьих.

Предварительно, в месте, где обнаружили останки, раньше располагалось кладбище.

"По территории местами провалилась земля в характерной прямоугольной форме. В одном месте даже сохранилась надгробная плита из камня и мрамора. Парк 40-летия освобождения Днепра расположен на месте кладбища – во время войны здесь хоронили гражданских и военных", – отметили в издании.

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