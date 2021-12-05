В Днепре водитель автобуса сбил на пешеходном переходе мужчину: пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
В Днепре водитель маршрутки сбил пешехода, пересекавшего дорогу переходом. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Калиновой. Там 20-летний парень переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса №107 не заметил пешехода и совершил наезд. В результате чего пострадавший получил ушиб тазобедренных костей. Его госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали медики и следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что в Днепре "домушники" сломали решетку на окне и залезли в квартиру.
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