В Днепре водитель грузовика с прицепом на скорости влетел в жилой дом

В Днепре водитель грузовика с прицепом на скорости влетел в жилой дом

Дом сложился, как карточный. Крыша лежит на земле.

В Днепре вечером 25 января на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовика потерял управление и влетел в жилой дом.

Об этом сообщается в ТСН.Ранок 26 января.

Водитель не справился с управлением. Его, вероятно, занесло на мокрой скользкой дороге. В результате чего автомобиль слетел с трассы и оказался в стене дома. Тот сложился, как карточный. Крыша лежит на земле. У машины же полностью разбита кабина. Потерпевших нет.

Постройка стояла пустой. Владелица проживает за границей. Водитель тоже уцелел. В настоящее время фуру от дома уже оттащили.

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