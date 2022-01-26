В Днепре водитель грузовика с прицепом на скорости влетел в жилой дом

Дом сложился, как карточный. Крыша лежит на земле.
В Днепре вечером 25 января на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель грузовика потерял управление и влетел в жилой дом.
Об этом сообщается в ТСН.Ранок 26 января.
Водитель не справился с управлением. Его, вероятно, занесло на мокрой скользкой дороге. В результате чего автомобиль слетел с трассы и оказался в стене дома. Тот сложился, как карточный. Крыша лежит на земле. У машины же полностью разбита кабина. Потерпевших нет.
Постройка стояла пустой. Владелица проживает за границей. Водитель тоже уцелел. В настоящее время фуру от дома уже оттащили.
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