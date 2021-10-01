В Днепре водитель грузовика сбил и протащил за собой мужчину: родственники ищут свидетелей ДТП

В Днепре водитель грузовика сбил и протащил за собой мужчину: родственники ищут свидетелей ДТП

Пострадавший впоследствии скончался в больнице.

В Днепре в конце сентября на 12 Квартале произошло смертельное ДТП. Там водитель грузовика сбил и протащил за собой 58-летнего мужчину. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

Об этом со ссылкой на сына погибшего пишет "Информатор".

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Сейчас правоохранители, а также родственники мужчины, ищут свидетелей аварии.

"Если вы стали свидетелем этого ДТП, или момент аварии записал ваш видеорегистратор — сообщите об этом по телефону (067) 431-55-37 (Сергей, сын погибшего). Любая информация может оказаться полезной", — отметили в издании.

Напомним, что в Днепропетровской области на трассе Днепр — Кривой Рог — Николаев произошла жесткая авария. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. Удар был такой силы, что маршрутку разорвало на части.

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