В Днепре водитель и пассажиры маршрутки выгнали из салона и избили женщину, которая пела песню (видео)

Когда она начала стучать в окно, шофер пригрозил словами: "Я сейчас тебе по голове дам".
В Днепре из салона маршрутки №101 горожане и водитель выгнали женщину. Пассажирка пела песни и приставала к мужчинам.
Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как женщина поет песню “Как упоительны в Украине вечера”, после чего из салона ее силой выталкивают водитель и неизвестная гражданка — она же впоследствии нанесла ей удар по лицу.
Женщина хотела вернуться в салон маршрутки, однако перед ней водитель закрыл двери. Когда же она начала стучать в окно, шофер пригрозил словами: “Я сейчас тебе по голове дам”. После чего вышел из авто.
В комментариях к публикации пользователи возмутились поведением водителя и пассажиров. Хотя большинство отнеслось к ситуации с юмором.
- Пела. И что? Кому это мешало? Она же не агрессивна. На людей не бросалось. Обидно за нее.
Напомним, что в Днепре мужчина закрылся в комнате и выстрелил себе в грудь из помпового ружья.
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