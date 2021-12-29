В Днепре водитель легковушки на большой скорости сбил пешехода: пострадавшую он посадил в машину и увез

В Днепре водитель легковушки на большой скорости сбил пешехода: пострадавшую он посадил в машину и увез

Впоследствии копы нашли водителя. Сейчас с ним общаются правоохранители.

В Днепре на перекрестке проспектов Пушкина и Поля водитель легковушки сбил женщину.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, водитель автомобиля Ford двигался на большой скорости и вылетел на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу переходила женщина.

Шофер совершил наезд на местную жительницу. Очевидцы происшествия вызвали на место полицию. Виновник аварии посадил пострадавшую в авто и увез в больницу. Впоследствии копы нашли водителя. Сейчас с ним проводятся разбирательства.

Напомним, в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области машина скорой помощи врезалась в электроопору. В результате чего пострадали два человека.

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