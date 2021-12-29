Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепре водитель легковушки на большой скорости сбил пешехода: пострадавшую он посадил в машину и увез

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре водитель легковушки на большой скорости сбил пешехода: пострадавшую он посадил в машину и увез

Днепр оперативный

Впоследствии копы нашли водителя. Сейчас с ним общаются правоохранители.

В Днепре на перекрестке проспектов Пушкина и Поля водитель легковушки сбил женщину.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Как стало известно, водитель автомобиля Ford двигался на большой скорости и вылетел на красный сигнал светофора. В этот момент дорогу переходила женщина. 

Шофер совершил наезд на местную жительницу. Очевидцы происшествия вызвали на место полицию. Виновник аварии посадил пострадавшую в авто и увез в больницу. Впоследствии копы нашли водителя. Сейчас с ним проводятся разбирательства.

Напомним, в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области машина скорой помощи врезалась в электроопору. В результате чего пострадали два человека.

Читайте также:

ДТП на трассе "Одесса – Николаев": пострадали шесть человек

ДТП на трассе "Одесса – Николаев": пострадали шесть человек
Следующая публикация