В Днепре водитель легковушки наехал на трех пешеходов: подробности от полиции

В Днепре полицейские задержали водителя, который вызвал серьезное ДТП. Мужчина наехал на трех пешеходов.

В Днепре водитель легковушки наехал на трех пешеходов. В результате травмы получила, в частности — семилетняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, авария произошла в Центральном районе города. Там водитель автомобиля Nissan на улице Привокзальной проигнорировал красный сигнал светофора и совершил наезд на переходивших дорогу пешеходов. После случившегося водитель покинул место преступления.

В результате ДТП травмы получили три человека, в том числе — семилетняя девочка.

"Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) УК Украины”, — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Киеве мошенник обустроил фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро.

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