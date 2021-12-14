В Днепре водитель легковушки не справился с управлением и влетел в дерево: авто превратился в груду металла, есть пострадавшие

В Днепре водитель легковушки не справился с управлением и влетел в дерево: авто превратился в груду металла, есть пострадавшие

В аварии, предварительно, пострадали три человека: двое пассажиров и водитель.

В Днепре днем 14 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки не справился с управлением и влетел в дерево.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на Донецком шоссе. Там водитель автомобиля Mitsubishi, двигавшийся со стороны Подгородного, не справился с управлением. В результате чего автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что боковая часть автомобиля буквально сжалась. В аварии, предварительно, пострадали три человека: двое пассажиров и водитель. Их госпитализировали в больницу.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

На Луганщине вылетел с дороги и перевернулся микроавтобус с пассажирами: есть погибшие и пострадавшие.

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