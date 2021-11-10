В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе и протащил на капоте пенсионерку: пострадавшая в больнице

В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе и протащил на капоте пенсионерку: пострадавшая в больнице

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. После чего он еще несколько метров вез ее на капоте.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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Как стало известно, происшествие случилось днем 10 ноября на улице Макарова. Там водитель автомобиля Volkswagen сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего шофер проехал еще несколько метров с женщиной, которая лежала у него на капоте. Когда он резко остановился — старушка слетела с авто.

На место происшествия вызвали следователей по ДТП и “скорую”. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №16. Устанавливаются все детали случившегося.

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