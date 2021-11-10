В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе и протащил на капоте пенсионерку: пострадавшая в больнице

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. После чего он еще несколько метров вез ее на капоте.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось днем 10 ноября на улице Макарова. Там водитель автомобиля Volkswagen сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего шофер проехал еще несколько метров с женщиной, которая лежала у него на капоте. Когда он резко остановился — старушка слетела с авто.
На место происшествия вызвали следователей по ДТП и “скорую”. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу №16. Устанавливаются все детали случившегося.
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