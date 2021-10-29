В Днепре водитель на BMW дважды сбил человека и скрылся: появилось видео погони за нарушителем

Водитель легковушки сбил пешехода, но не остановился и поехал дальше.
В Днепре водитель на BMW сбил человека, но вместо того, чтобы остановиться, уехал с места ДТП. Нарушителя задержали патрульные, но для этого им пришлось гнаться за ним через весь город.
Об этом сообщает Днепр оперативный.
ДТП произошло на улице Галицкого. Водитель BMW дважды переехал мужчину, а после этого дал газу и скрылся. Очевидцы вызвали полицию. Патрульные сразу погнались за нарушителем.
BMW начал идти по встречной, нарушая скоростной режим, в результате его поймали на пересечении улиц Донецкое Шоссе и Дементьева в сторону выезда из города. Для этого пришлось остановить на перекрестке все автомобили, чтобы тот не смог "шашковать" между ними и сбежать.
Пострадавший в ДТП мужчина доставлен в больницу.
Напомним, что в Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей и чуть не сбил пешехода. Когда укрыться от копов на авто оказалось невозможно, гражданин попытался скрыться. Но и этого ему не удалось сделать.