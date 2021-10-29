В Днепре водитель на BMW дважды сбил человека и скрылся: появилось видео погони за нарушителем

Водитель легковушки сбил пешехода, но не остановился и поехал дальше.

В Днепре водитель на BMW сбил человека, но вместо того, чтобы остановиться, уехал с места ДТП. Нарушителя задержали патрульные, но для этого им пришлось гнаться за ним через весь город.

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Об этом сообщает Днепр оперативный.

ДТП произошло на улице Галицкого. Водитель BMW дважды переехал мужчину, а после этого дал газу и скрылся. Очевидцы вызвали полицию. Патрульные сразу погнались за нарушителем.

BMW начал идти по встречной, нарушая скоростной режим, в результате его поймали на пересечении улиц Донецкое Шоссе и Дементьева в сторону выезда из города. Для этого пришлось остановить на перекрестке все автомобили, чтобы тот не смог "шашковать" между ними и сбежать.

Пострадавший в ДТП мужчина доставлен в больницу.

Напомним, что в Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей и чуть не сбил пешехода. Когда укрыться от копов на авто оказалось невозможно, гражданин попытался скрыться. Но и этого ему не удалось сделать.

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