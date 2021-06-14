В Днепре водитель-нарушитель с простреленным колесом проехал 60 км, пока не влетел в другое авто

Водителем оказался мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

В Днепре патрульные задержали водителя, который нарушил ПДД. Несмотря на простреленное колесо он проехал еще полсотни километров, пока не попал в ДТП.

Также читайте Угнал BMW и убегал от полиции на простреленных колесах: нетрезвый украинец устроил перформанс в Польше

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Патрульные заметили водителя-нарушителя, но при попытке его остановить — тот нажал на газ. Во время преследования полицейские прострелили беглецу колесо, но и это его не остановило. Он проехал 60 километров, и на въезде в Днепр — врезался в другое авто.

За рулем оказался нетрезвый мужчина, который уже имел проблемы с законом.

Новости Украины: в Днепре пьяный водитель, убегая от копов протаранил, другой автомобиль

Напомним, что в России екскеривник полиции с несколькими килограммами кокаина бежал от следователей на джипе с простреленной колесом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку