В Днепре водитель-нарушитель с простреленным колесом проехал 60 км, пока не влетел в другое авто

Водителем оказался мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.
В Днепре патрульные задержали водителя, который нарушил ПДД. Несмотря на простреленное колесо он проехал еще полсотни километров, пока не попал в ДТП.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Патрульные заметили водителя-нарушителя, но при попытке его остановить — тот нажал на газ. Во время преследования полицейские прострелили беглецу колесо, но и это его не остановило. Он проехал 60 километров, и на въезде в Днепр — врезался в другое авто.
За рулем оказался нетрезвый мужчина, который уже имел проблемы с законом.
Напомним, что в России екскеривник полиции с несколькими килограммами кокаина бежал от следователей на джипе с простреленной колесом.