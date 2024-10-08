В Днепре водитель сбил женщину с ребенком на переходе и скрылся с места ДТП (фото, видео)

В Днепре водитель сбил женщину с ребенком на переходе и уехал с места ДТП. Правоохранителям удалось обнаружить его через полчаса после инцидента.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

"Сегодня, около 14 часов, на проспекте Калнышевского водитель на автомобиле Fiat сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и покинул место ДТП. Это заметили прохожие, которые обратились на 102 и сообщили направление движения. А еще неравнодушные граждане вызвали скорую травмированным гражданам. Медики госпитализировали женщину с ребенком", — говорится в сообщении.

В Днепре водитель сбил женщину с ребенком на переходе и скрылся с места ДТП

В Днепре мужчина сбил мать и ребенка на переходе/скриншот Нацполиция

Патрульные, получив приметы автомобиля, сразу же начали поиски. Благодаря камерам "Безопасный город" удалось выяснить маршрут нарушителя и место его нахождения. Спустя полчаса его обнаружили в одном из гаражных кооперативов города. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли контролировать то, что смотрит ребенок в Интернете.

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