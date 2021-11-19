В Днепре водитель службы такси сбил нетрезвого пешехода: пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой

В Днепре водитель службы такси сбил нетрезвого пешехода: пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой

Следователи по ДТП устанавливают обстоятельства аварии.

В Днепре водитель одной из популярных служб такси сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Строителей. Там водитель автомобиля Renault совершил наезд на 25-летнего пешехода. В результате чего пострадавший получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу.

По словам водителя автомобиля и свидетелей инцидента, пешеход находился в нетрезвом состоянии. На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

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