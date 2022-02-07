В Днепре водитель такси выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя: мужчина пострадал

В Днепре водитель такси выстрелил в подрезавшего его на дороге водителя: мужчина пострадал

Водитель автомобиля BMW подрезал на дороге таксиста, управлявшего легковушкой Dacia.

В Днепре между водителем легковушки и таксистом на дороге произошел конфликт. В результате чего один из них выстрелил в сторону другого и ранил его.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Слобожанском. Там водитель автомобиля BMW подрезал на дороге таксиста, который управлял легковушкой Dacia.

Работник службы такси в свою очередь достал пистолет и выстрелил из него в сторону лобового стекла BMW. Каким-то образом пуля угодила в ногу водителя. После чего таксист с места происшествия скрылся.

Пострадавший мужчина на место вызвал полицейских. Стражи порядка впоследствии обнаружили Dacia на перекрестке улиц Калиновой и Образцова, в авто находились три пассажира. Патрульным водитель сообщил, что выстрелил из оружия потому, что его подрезали на дороге.

Из какого именно оружия стрелял таксист, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Читайте также: