В Днепре водитель "ВАЗа" сбил 18-летнюю девушку: пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой

В Днепре водитель "ВАЗа" сбил 18-летнюю девушку: пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе молодую девушку.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на пешеходном переходе на улице Титова. Там водитель автомобиля “ВАЗ” сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе поворота на проспект Поля.

В результате аварии пострадавшая, предварительно, получила серьезную травму тазобедренной кости. Девушку госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

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