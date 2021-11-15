В Днепре водитель "ВАЗа" сбил 18-летнюю девушку: пострадавшую госпитализировали с серьезной травмой

Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
В Днепре водитель легковушки сбил на пешеходном переходе молодую девушку.
Об этом пишет "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на пешеходном переходе на улице Титова. Там водитель автомобиля “ВАЗ” сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе поворота на проспект Поля.
В результате аварии пострадавшая, предварительно, получила серьезную травму тазобедренной кости. Девушку госпитализировали в больницу. На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
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