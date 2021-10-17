В Днепре водители находят в своих автомобилях змей: где именно залезают пресмыкающиеся (фото)

В Днепре водители находят в своих автомобилях змей: где именно залезают пресмыкающиеся (фото)

В городе за день произошло по меньшей мере два таких случая.

В субботу, 16 октября, в Днепре спасатели дважды выезжали на вызов к водителям, которые обнаружили змей в своих автомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, первое сообщение чрезвычайники получили в 14:50. Водитель авто рассказал, что в легковом автомобиле на улице 20-летия Победы в Самарском районе Днепра обнаружил пресмыкающегося.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и нашли пресмыкающегося в моторном отсеке легкового автомобиля.

Почти сразу, в 15:50, в Службу спасения "101" поступило еще одно сообщение о том, что на улице Набережная Победы Соборного района, владелец легкового автомобиля также обнаружил змею в моторном отсеке своего автомобиля.

Спасатели выловили обоих пресмыкающихся и выпустили на волю за пределами города.

Напомним, в Ровенской области водитель мотоцикла вовремя спасся от змеи, которая заползла на транспорт.

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