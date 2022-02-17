В Днепре воры обокрали квартиру и вынесли собаку

В Днепре воры обокрали квартиру и вынесли собаку

Воры вынесли из квартиры ценные вещи вместе с собакой владельцев.

В Днепре воры проникли в квартиру и вынесли из нее ценные вещи, прихватив с собой собаку хозяев.

Об этом сообщают в Сети.

"Домушники" залезли в квартиру, расположенную на втором этаже по адресу проспекта Героев 19. В квартиру залезли через балкон. Украли драгоценности и деньги, а также щенка французского бульдога", — говорится в сообщении.

Владельцы щенка надеются его вернуть, поэтому разместили публикацию в соцсетях и просят тех, кто владеет информацией о местонахождении собачки, просят сообщить.

Напомним, что в центре Днепра воры обокрали квартиру. Они вынесли все ценное и даже прихватили урну с прахом.

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