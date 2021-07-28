В Днепре возле горсовета установили "парковку" для лошадей: фото

У мэрии появилась коновязь — специальный столб, который в начале прошлого века использовался для привязывания лошадей.

В среду, 28 июля, у здания Днепровского горсовета появился новый объект для аттракции — пожалуй, последняя в городе коновязь. В начале прошлого века такие столбики использовали всадники и извозчики, чтобы припарковать своих лошадей.

Об этом сообщил начальник инспекции по благоустройству Днепровского горсовета Руслан Мороз на своей Facebook-странице.

Фото: Facebook

"Коновязь заняла свое новое место и к ней сразу же" припарковали "коня", — подписал чиновник опубликованные фото.

Этот столбик был обнаружен еще в январе этого года в районе Озерки, рядом с местом, где раньше находился военный объект. Теперь коновязь стала экспонатом Музея истории Днепра, который расположен рядом с Днепровским горсоветом. Именно этим чиновники объясняют выбор для места его установки.

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