Убили ради забавы двое парней и девушка: в Днепре появились страшные подробности издевательства над мужчинами возле школы

Убили ради забавы двое парней и девушка: в Днепре появились страшные подробности издевательства над мужчинами возле школы

На головы потерпевших бросили фрагмент бетонной плиты.

Двух бездомных, тела которых нашли накануне возле школы №131, ради забавы убили три молодых человека.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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Как выяснилось, компания молодых людей — одна из них девушка — в возрасте от 19, 26 и 27 лет убила бездомных ради развлечения. Сами они выпивали недалеко от теплотрассы, где жили мужчины.

Один из компании подозреваемых в убийстве набросился на бездомных и нанес им несколько ударов острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и бросил им на голову.

Впоследствии их задержали. Сейчас в их отношении ведется следствие. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Днепре "заминировали" школу, где нашли окровавленные тела двух мужчин.

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