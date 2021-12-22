Убили ради забавы двое парней и девушка: в Днепре появились страшные подробности издевательства над мужчинами возле школы

На головы потерпевших бросили фрагмент бетонной плиты.
Двух бездомных, тела которых нашли накануне возле школы №131, ради забавы убили три молодых человека.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".
Как выяснилось, компания молодых людей — одна из них девушка — в возрасте от 19, 26 и 27 лет убила бездомных ради развлечения. Сами они выпивали недалеко от теплотрассы, где жили мужчины.
Один из компании подозреваемых в убийстве набросился на бездомных и нанес им несколько ударов острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и бросил им на голову.
Впоследствии их задержали. Сейчас в их отношении ведется следствие. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.
Напомним, что в Днепре "заминировали" школу, где нашли окровавленные тела двух мужчин.
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