В Днепре возле школы заметили мужчину с дробовиком: в полиции рассказали подробности

В Днепре возле школы заметили мужчину с дробовиком: в полиции рассказали подробности

Аккаунт в ТикТоке, в котором неизвестные опубликовали угрозы в сторону школы, уже заблокировали.

Киберполиция устанавливает, кто владелец аккаунта в ТикТок, в котором неизвестные разместили публикации с угрозами в отношении школы №136 в Днепре.

Об этом пишет "Информатор".

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Как стало известно, в полицию сообщение о мужчине, который проходил мимо школы с дробовиком, поступило 21 сентября около 13:30. На место немедленно направили наряд патрульной полиции.

"Сотрудники полиции совместно с охранником учебного заведения проверили все помещения и ближайшую территорию, но никого не обнаружили. На место также выезжала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция. Информация о человеке с оружием не подтвердилась. Что касается публикаций в ТикТок, то аккаунт, на котором публиковали угрозы, уже заблокирован. Этим вопросом занимаются в киберполиции", — сообщило издание.

Отметим, что в школу человек с дробовиком не заходил. Кто именно автор сообщения в ТикТок и кто тот мужчина с оружием, которого школьники видели возле учебного заведения, сейчас неизвестно.

Напомним, что тиктокерша с Новояворовска Львовской области опубликовала в социальных сетях видео, как по улице гуляют собаки. Его она подписала: "Пошли воевать за Украину".

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