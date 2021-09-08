В Днепре возле супермаркета из-за отсутствия маски один покупатель выстрелил из пистолета в другого

В Днепре возле супермаркета из-за отсутствия маски один покупатель выстрелил из пистолета в другого

Покупатели поссорились в супермаркете, но продолжили выяснять отношения еще и на выходе.

В Днепре замечания о отсутствие маски у одного из покупателей супермаркета закончилось стрельбой. Один из мужчин выстрелил в другого из пистолета "Флобера".

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел вчера, 7 сентября, около 20:30 на Тверской. В одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание другому об отсутствии защитной маски на лице. Перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил в другого из "Флобера".

По предварительной информации, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель. Кроме пистолета с собой у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в районное отделение полиции.

Напомним, что в Харькове на 30 минут задержали рейс "Харьков-Анталия" из-за женщины, которая отказалась надеть маску.

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