В Днепре возле супермаркета из-за отсутствия маски один покупатель выстрелил из пистолета в другого

Покупатели поссорились в супермаркете, но продолжили выяснять отношения еще и на выходе.
В Днепре замечания о отсутствие маски у одного из покупателей супермаркета закончилось стрельбой. Один из мужчин выстрелил в другого из пистолета "Флобера".
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел вчера, 7 сентября, около 20:30 на Тверской. В одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание другому об отсутствии защитной маски на лице. Перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил в другого из "Флобера".
По предварительной информации, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель. Кроме пистолета с собой у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в районное отделение полиции.
Напомним, что в Харькове на 30 минут задержали рейс "Харьков-Анталия" из-за женщины, которая отказалась надеть маску.