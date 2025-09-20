В Днепре возросло количество пострадавших в результате российской атаки 20 сентября (фото)

Последствия российского удара по Днепру

Реклама

Дополнено новыми материалами

В настоящее время известно о 26 пострадавших в результате российской массированной атаки на Днепр. Из них 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики», – написал он.

Реклама

Последствия российского удара по Днепру

В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми.

Последствия российского удара по Днепру

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты, один человек погиб .