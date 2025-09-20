ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1285
Время на прочтение
1 мин

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российской атаки 20 сентября (фото)

В результате российской атаки на Днепр пострадали 26 человек, в тяжелом состоянии 55-летний мужчина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Последствия российского удара по Днепру

Последствия российского удара по Днепру

Дополнено новыми материалами

В настоящее время известно о 26 пострадавших в результате российской массированной атаки на Днепр. Из них 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики», – написал он.

Последствия российского удара по Днепру

Последствия российского удара по Днепру

В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми.

Последствия российского удара по Днепру

Последствия российского удара по Днепру

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты, один человек погиб .

Дата публикации
Количество просмотров
1285
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie