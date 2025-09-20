- Дата публикации
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российской атаки 20 сентября (фото)
В результате российской атаки на Днепр пострадали 26 человек, в тяжелом состоянии 55-летний мужчина.
Дополнено новыми материалами
В настоящее время известно о 26 пострадавших в результате российской массированной атаки на Днепр. Из них 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики», – написал он.
В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми.
Напомним, в ночь на 20 сентября Россия направила в Днепропетровскую область беспилотники и ракеты, один человек погиб .