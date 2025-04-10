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- Украина
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В Днепре возросло количество раненых: фото с места попадания ракеты
В результате российской атаки люди получили ранения разных степеней тяжести.
В результате ракетного удара российской армии по гражданскому предприятию в городе Днепре погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав фото с места попадания ракеты.
В сообщении уточнили, что в результате российской атаки люди получили ранения разных степеней тяжести.
Пожар, возникший на инфраструктурном объекте, спасатели уже локализовали.
"На месте работают более 120 спасателей и привлечены 32 единицы техники", — сообщили в ГСЧС.
Ранее начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об одном погибшем и троих раненых в результате ракетной атаки по Днепру.
Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что масштабный пожар вызван тем, что ракета попала в предприятие по производству гигиенических легковоспламеняющихся товаров.