В Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами

Атака на Днепр

В Днепре уже пять человек пострадали в результате российской атаки . Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, из-за вражеского удара в городе ранения получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки россиян в Днепре изуродованы склады с продуктами питания. Информация о масштабах разрушений уточняется.

В регионе во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик.

