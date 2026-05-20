В Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами
В Днепре количество пострадавших после российской атаки выросло до пяти. Всех госпитализировали, два человека находятся в тяжелом состоянии, также повреждены склады с продуктами питания.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, из-за вражеского удара в городе ранения получили пять человек. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки россиян в Днепре изуродованы склады с продуктами питания. Информация о масштабах разрушений уточняется.
В регионе во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Днепре уже девять раненых после российской атаки : среди пострадавших — 10-летний мальчик.