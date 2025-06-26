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- Украина
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В Днепре возросло количество жертв из-за баллистического удара РФ
Из-за российских обстрелов баллистическими ракетами в Днепре травмировано более 300 человек.
В Днепре снова возросло количество жертв из-за баллистического удара российской армии днем 24 июня. Уже известно о 20 погибших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. В настоящее время их 20. С погибшими в городе Самар - 22", - подчеркнул чиновник.
Заметим, накануне вечером Лысак проинформировал и о травмированных из-за российских обстрелов. По его словам, в самом Днепре пострадали 304 человека. В больницах остаются 112, в том числе семеро детей. В городе Самаре ранения получили 14 человек.
Напомним, днем 24 июня в Днепре произошла серия взрывов. ПС предупреждали об угрозе баллистики. Российская армия атаковала город "Искандерами".
В Днепре в результате ракетного удара повреждено около 50 многоэтажек, 40 учебных заведений, больницы, амбулатории, стоматполиклиника, общественный транспорт и т.д. Из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса - Запорожье , возле которого произошел "прилет".