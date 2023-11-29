В Днепре вручили повестку 86-летней женщине — соцсети

Внучка украинки рассказала, что она переселенка из Бахмута и имеет медицинское образование.

Возмущенная жительница Днепра записала видео, в котором показала врученную ее 86-летней бабушке повестку.

Соответствующие кадры 29 ноября были опубликованы в Telegram-канале с местными новостями.

“Я просто в шоке. Эту повестку направили моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование”, — говорит на видео девушка.

Она объяснила, что вывезла родственницу из Бахмута в марте 2022 года. Семья переехала в Днепр как переселенцы, у них есть временная регистрация.

“То, что меня возмущает уже совсем, ей 86 лет! Они в своем ТЦК уже вообще обманули? Мне вот интересно, это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области?», — добавила девушка.

На обнародованных кадрах можно увидеть повестку и паспорт, данные в которых (ФИО и дата рождения) совпадают.

В момент публикации материала в Днепропетровском областном ТЦК ситуацию не комментировали.

Напомним, в Черновицкой области к 3 годам испытательного срока был приговорен директор музыкальной школы, получивший повестку, но отказавшийся от мобилизации.

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