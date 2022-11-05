В Днепре вспыхнул масштабный пожар на электроподстанции: некоторые районы – без света (фото, видео)

Днем в субботу, 5 ноября, на электроподстанции в Днепре произошел масштабный пожар. На месте возгорания видно, как у небо вздымаются черные клубы дыма.

Об этом пишут местные СМИ.

По информации местных изданий, пожар на энергетическом объекте произошел в районе Деевки. Из-за чего исчезла электроэнергия в Деевке и на жилом массиве Западный. Причины и обстоятельства пожара – неизвестны.

Пока информации от местных спасателей нет.

Тем временем в телеграмм-каналах местные жители публикуют видео и фото с места происшествия, на которых виден черный густой дым, возвышающийся над городом. Столб дыма виден в нескольких метрах от места пожара. До этого местные слышали звуки взрывов. Тревоги в то время не было.

Отключение света в Украине

В разных регионах ввели стабилизационные отключения света из-за атак на объекты критической инфраструктуры РФ. В настоящее время действуют два режима отключения — плановый и аварийный. Первый режим применяется по заранее спланированным графикам. Аварийные отключения невозможно предусмотреть.

В субботу, 5 ноября, в восьми регионах ввели почасовые отключения. В частности, объемы для ограничения электроснабжения введены в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Графики отключения на 5 ноября можно найти на сайтах облэнерго или на сайте Министерства энергетики.

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