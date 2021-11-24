В Днепре вспыхнул скандал из-за утепления на известном мурале: кто виноват (фото)

В Днепре вспыхнул скандал из-за утепления на известном мурале: кто виноват (фото)

"Госпожа Днепра" украшает 16-этажный дом, его видно даже с противоположного берега.

В Днепре на жилом массиве Солнечный владелец одной из квартир на улице Маршала Малиновского, 44 решил сделать утепление поверх известного мурала.

Местные жители сразу резко отреагировали на инцидент в социальной сети Facebook.

Однако не все остались недовольны тем, что часть живописи закрыли пенопластом. Некоторые жители начали защищать владельца квартиры. Мол, в доме холодно, и об этом должны подумать, прежде чем рисовать мурал.

Из-за общественного резонанса на скандал обратили внимание в городском совете. Утепление на следующий день сняли.

Главный художник Днепра Сергей Белый на своей странице в Facebook рассказал, что инспекция по благоустройству города провела "мирный диалог с хозяином".

Фото: https://www.facebook.com/SerjWhite

"Да, прежде чем рисовать мурал, стоило подумать об утеплении всего фасада. Но, как я предполагаю, такая возможность была, и жители выбрали не утеплять. Но как бы там ни было, латочное утепление поверх мурала, и к тому же на фасаде, формирующем панораму левого берега, абсурдно!" – написал Белый.

Начальник инспекции Руслан Мороз объяснил TCН.ua, что владелец квартиры самостоятельно снял утепление. Однако он не сделал ничего противозаконного – утепление не регламентируется законодательством. По его словам, мурал был сделан в 2017 году за бюджетные средства в рамках общегородской программы. Поэтому местные власти могли бы через суд взыскать с владельца квартиры его немалую стоимость.

"Но сам мурал делался за бюджетные средства, то есть комиссия по убыткам могла бы начислить хозяину квартиры кругленькую сумму за уничтожение мурала. И он решил не рисковать", – рассказал Мороз.

Фото: Руслан Мороз

Напомним, что в столице появился мурал, способный очищать атмосферу. Его краска может поглощать вредные элементы из воздуха.

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