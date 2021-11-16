В Днепре вводятся новые правила для перевозки пассажиров в общественном транспорте: стало известно какие

В Днепре вводятся новые правила для перевозки пассажиров в общественном транспорте: стало известно какие

Ограничения будут касаться льготной категории населения.

В Днепре установили время перевозки пассажиров льготной категории. Ездить бесплатно местные жители теперь смогут с 10:00 до 15:00.

Об этом стало известно из протокола заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

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Так, ограничение проезда для льготников связано с распространением коронавирусной инфекции. Поскольку регион уже находится в красной зоне и тем не менее продолжает удерживать лидирующие позиции по инфицированию коронавирусом, комиссия решила усилить карантин.

Пользоваться льготным проездом местные жители смогут с 10:00 до 15:00. Это касается передвижения в городских автобусах, электротранспорте и метро. Новые правила вступают в силу с 18 ноября.

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