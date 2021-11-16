В Днепре вводятся новые правила для перевозки пассажиров в общественном транспорте: стало известно какие

Ограничения будут касаться льготной категории населения.
В Днепре установили время перевозки пассажиров льготной категории. Ездить бесплатно местные жители теперь смогут с 10:00 до 15:00.
Об этом стало известно из протокола заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
Так, ограничение проезда для льготников связано с распространением коронавирусной инфекции. Поскольку регион уже находится в красной зоне и тем не менее продолжает удерживать лидирующие позиции по инфицированию коронавирусом, комиссия решила усилить карантин.
Пользоваться льготным проездом местные жители смогут с 10:00 до 15:00. Это касается передвижения в городских автобусах, электротранспорте и метро. Новые правила вступают в силу с 18 ноября.
Читайте также:
- Мужчина на глазах у детей зарубил жену в Черниговской области.
- В Полтавской области сын до смерти избил отца.
- Шмыгаль рассказал о выплате тысячи гривен вакцинированным украинцам.