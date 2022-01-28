В Днепре выбирают меру пресечения 20-летнему солдату, устроившему массовое убийство на "Южмаше" в Днепре

В Днепре выбирают меру пресечения 20-летнему солдату, устроившему массовое убийство на "Южмаше" в Днепре

Для Рябчука будут просить содержание под стражей без альтернативы внесению залога.

В Кировском районном суде Днепра сегодня выбирают меру пресечения солдату, который устроил массовую стрельбу на "Южмаше" в Днепре.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Подозреваемый в убийстве пяти человек Артемия Рябчука уже конвоировали к зданию суда. Заседание началось в 16:00.

Ранее в ДБР сообщали, что для Рябчука будут просить содержание под стражей без альтернативы внесению залога.

Как передает корреспондент ТСН Ольга Павловская, подозреваемого уже привезли в суд.

Напомним, что 20-летний Артемий Рябчук ночью 27 января взял в оружейной комнате автомат и расстрелял из него 10 человек, пять из которых скончались на месте. Погибла, в частности, женщина, которая работала на предприятии и впускала военнослужащих и сотрудников на "Южмаш". Еще пять человек пострадали. За их жизнь борются медики.

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