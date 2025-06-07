В Днепре взорвали автомобиль прокурора по заказу РФ: что известно

Подрыв авто прокурора в Днепре / © Национальная полиция Днепропетровской области

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В Днепре российские агенты взорвали автомобиль работника прокуратуры.

Об этом сообщили в СБУ и в Нацполиции.

По словам правоохранителей, двое мужчин в возрасте 30 и 50 лет заложили взрывчатку вблизи автомобиля прокурора, после чего дистанционно взорвали ее.

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Водитель услышал подозрительный звук и успел выбежать из транспорта. На месте преступления полицейские обнаружили мобильный телефон, с помощью которого производилось дистанционное управление подрывом и его видеозапись.

В результате этого преступления прокурор получил легкие телесные повреждения, а его авто полностью уничтожено. По данным медиков, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили маршрут движения злоумышленников.

Кем оказались враждебные агенты

По данным следствия, подозреваемые — 30-летний исполнитель преступления и его 50-летний сообщник, совершили теракт по заказу спецслужб РФ. Злоумышленники получили взрывное устройство и выполнили все инструкции вражеского куратора по его подрыву.

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Вражескими агентами оказались 2 мужчины, которых россияне завербовали через Телеграмм-каналы по поиску «легких денег».

Сначала их задачей было установить слежку за «потенциальной целью» и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить взрывчатку под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта.

Оба задержанных дают показания на своего куратора и подрывную работу в интересах РФ. Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ст. «террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

© Служба безопасности Украины

Ранее СБУ задержала «крота» в рядах Нацгвардии, сдававшего позиции своей же бригады россиянам.

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