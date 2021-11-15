В Днепре взорвали трубу бывшего метизного завода: появилось яркое видео

Изначально из трубы хотели сделать арт-объект.

В Днепре днем 15 ноября взорвали второй объект, ранее принадлежавший бывшему метизному заводу. В этот раз демонтировали старую заводскую трубу.

Видео подрыва на своей странице в соцсети опубликовал заместитель мэра города Михаил Лысенко.

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Демонтаж трубы подрядчики произвели на улице Набережной Заводской. Там вскоре появится один из самых больших строительных гипермаркетов в Украине. Сначала трубу взрывать не планировалось – из нее хотели сделать арт-объект. Однако впоследствии выяснилось, что она находится в аварийном состоянии.

“В результате инструментального обследования было обнаружено, что труба имеет наклон 35 сантиметров в сторону набережной. Есть серьезные просадки фундамента и сквозные трещины по длине всей трубы. Потому, к сожалению, ее пришлось демонтировать путем направленного взрыва”, — рассказал Михаил Лысенко.

Отметим, что ночью 15 ноября на этой же строительной площадке взорвали полуразрушенное здание завода. Для этого правоохранители даже перекрывали проезд по Набережной Заводской.

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