В Днепре взорвали трубу бывшего метизного завода: появилось яркое видео

Изначально из трубы хотели сделать арт-объект.
В Днепре днем 15 ноября взорвали второй объект, ранее принадлежавший бывшему метизному заводу. В этот раз демонтировали старую заводскую трубу.
Видео подрыва на своей странице в соцсети опубликовал заместитель мэра города Михаил Лысенко.
Демонтаж трубы подрядчики произвели на улице Набережной Заводской. Там вскоре появится один из самых больших строительных гипермаркетов в Украине. Сначала трубу взрывать не планировалось – из нее хотели сделать арт-объект. Однако впоследствии выяснилось, что она находится в аварийном состоянии.
“В результате инструментального обследования было обнаружено, что труба имеет наклон 35 сантиметров в сторону набережной. Есть серьезные просадки фундамента и сквозные трещины по длине всей трубы. Потому, к сожалению, ее пришлось демонтировать путем направленного взрыва”, — рассказал Михаил Лысенко.
Отметим, что ночью 15 ноября на этой же строительной площадке взорвали полуразрушенное здание завода. Для этого правоохранители даже перекрывали проезд по Набережной Заводской.
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