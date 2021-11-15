В Днепре взорвали здание бывшего метизного завода: шокирующее видео подрыва

На месте старого завода планируется построить строительный гипермаркет.

В Днепре ночью 15 ноября демонтировали здание бывшего метизного завода. Разрушили его путём контролируемого подрыва.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, взрыв прогремел в 03:23 в районе улицы Набережной Заводской. Демонтировать здание таким образом решили из-за того, что рядом с ним находятся высоковольтные линии. Специально перед подрывом правоохранители перекрыли движение от улицы Павлова до речпорта.

На месте бывшего завода планируется построить строительный гипермаркет. Однако ни проект, ни сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока неизвестны.

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