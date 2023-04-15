В Днепре взорвался газовый котел в доме, были слышны крики людей: что известно (фото)

В Днепре на жилом массиве Таромское 15 апреля взорвался газовый котел в частном доме. Местные жители сразу услышали крики людей. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщают ГСЧС Украины в Днепропетровской области и "Информатор".

В результате взрыва в одноэтажном доме разрушилась крыша и вспыхнул пожар. Внутри дома спасатели обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в Днепре задержали священника одного из местных храмов УПЦ МП, который в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении своих детей.

Читайте также: