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В Днепре взорвался газовый котел в доме, были слышны крики людей: что известно (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре взорвался газовый котел в доме, были слышны крики людей: что известно (фото)

Фото: pixabay.com

Погиб 47-летний мужчина.

В Днепре на жилом массиве Таромское 15 апреля взорвался газовый котел в частном доме. Местные жители сразу услышали крики людей. Известно об одном погибшем.

Об этом сообщают ГСЧС Украины в Днепропетровской области и "Информатор".

В результате взрыва в одноэтажном доме разрушилась крыша и вспыхнул пожар. Внутри дома спасатели обнаружили тело погибшего 47-летнего мужчины. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

© ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в Днепре задержали священника одного из местных храмов УПЦ МП, который в течение длительного времени совершал развратные действия в отношении своих детей.

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Дата публикации
Просмотры
183
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