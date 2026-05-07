В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
В Соборном районе Днепра произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента пострадали два человека.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 7 мая, в Днепре взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва травмированы двое мужчин.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.
Событие произошло в Соборном районе города.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы и криминалисты.
Напомним, в Одессе взорвался автомобиль Toyota, в результате погиб 21-летний мужчина. Взрыв автомобиля в Киевском районе квалифицировался как террористический акт.
