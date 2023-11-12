В Днепре языковой скандал: преподаватель требовала от студентки говорить по-русски и "послала" ее во Львов

В Днепре преподаватель медуниверситета требовала от студентки говорить на русском языке.

В Днепре преподавательница государственного медицинского университета (ДГМУ) на практическом занятии якобы требовала от студентки отвечать на русском языке, когда девушка отказалась – педагог не захотела принимать ее ответ.

О языковом скандале рассказал предприниматель Андрей Табинский в Facebook.

"Вопяющий случай произошел вчера в Днепре – в высшем учебном заведении. Если бы не узнал это из первых уст, то и не поверил бы, что такое сегодня вообще возможно", — отметил он.

По его словам, речь идет о паре "Пропедевтика внутренних болезней", которую преподает Новоженина Людмила Ивановна. Именно она запретила студентке третьего курса Магдалине Пельчар отвечать на украинском языке.

"Магдалина ответила, что этого языка не знает и на нем говорить не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом – мол студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов, потому что у себя на практических занятиях она хочет слышать русский язык. После этого преподавательница тупо отказалась принимать ответ студентки", — рассказал подробности скандала Андрей Табинский.

Он назвал действия преподавательницы абсолютной дискриминацией по языковому признаку, нарушением языкового законодательства и прав человека, что во время войны это еще и откровенная работа на врага.

Табинский также поинтересовался, как руководство Днепровского медицинского университета отреагирует на такое поведение своей сотрудницы.

В комментариях люди отмечали, что "преподавательницу нужно немедленно уволить и отправить в Россию".

Комментарии под постом о языковом скандале в университете Днепра

Комментарии под постом о языковом скандале в университете Днепра

Комментарии под постом о языковом скандале в университете Днепра

Напомним, скандал с Ириной Фарион разразился еще сильнее — как "отличилась" дочь экс-нардепки.

Читайте также: