Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание (фото)

ДСНС в Днепропетровской области

Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.

В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное здание. Огонь вспыхнул внутри хозяйственной постройки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Софиевской в Чечеловском районе города. На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения загорелась расположенная отдельно двухэтажная хозяйственная пристройка.

Буквально за 40 минут огонь уничтожил крышу здания и хозинвентарь. Происшествие обошлось без человеческих жертв.

©

Что же именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Читайте также:

В Вышгороде произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе | Новости Украины

В Вышгороде произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе | Новости Украины
Следующая публикация