В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание (фото)

Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.
В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное здание. Огонь вспыхнул внутри хозяйственной постройки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Софиевской в Чечеловском районе города. На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения загорелась расположенная отдельно двухэтажная хозяйственная пристройка.
Буквально за 40 минут огонь уничтожил крышу здания и хозинвентарь. Происшествие обошлось без человеческих жертв.
Что же именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
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