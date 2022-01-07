В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание (фото)

В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное частное здание (фото)

Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.

В Днепре за 40 минут сгорело двухэтажное здание. Огонь вспыхнул внутри хозяйственной постройки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Софиевской в Чечеловском районе города. На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения загорелась расположенная отдельно двухэтажная хозяйственная пристройка.

Буквально за 40 минут огонь уничтожил крышу здания и хозинвентарь. Происшествие обошлось без человеческих жертв.

Что же именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

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