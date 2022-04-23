В Днепре за превышение скорости у водителей будут забирать автомобили и передавать их на нужды ВСУ

В Днепре за превышение скорости у водителей будут забирать автомобили и передавать их на нужды ВСУ

С 23 апреля в Днепре будут забирать автомобили на нужды армии у тех водителей, которые постараются устраивать соревнования на скорость прямо посреди города в коменданский час.

По словам заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, полиция города уже получила соответствующие указания.

Об этом Лысенко написал на своей странице в Facebook.

"Когда в нашей стране идет война и пока вся наша нация борется с врагом, у отдельных персонажей неосторожность устраивать гонки на их "скоростных" машинах по городу. Даже во время комендантского часа", — отметил он.

В результате этого, от 23 апреля все "пойманные с поличным" водители лишатся своих автомобилей. Транспортные средства будут сразу передавать на нужды ВСУ.

Напомним, в Днепропетровской области 22-летний мошенник обманывал украинцев под видом продажи бронежилетов. Мужчина брал подписку от 300 до 600 гривен, блокировал клиентов и менял номер телефона.

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