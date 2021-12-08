В Днепре забрызгали из баллончика и ограбили клиента борделя: он вышел из заведения и сообщил о "минировании"

В Днепре забрызгали из баллончика и ограбили клиента борделя: он вышел из заведения и сообщил о "минировании"

Что именно произошло в борделе, пока неизвестно.

В одном из борделей Днепра избили и ограбили клиента. После того, как мужчину забрызгали из газового баллончика и вывели из заведения, в полицию поступило сообщение о "минировании" здания.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, инцидент произошел 7 декабря на улице Сечевых Стрельцов. Там у мужчины, с его же слов, произошел конфликт с персоналом барделя: они брызнули ему в лицо из газового баллончика, после чего выгнали на улицу. Впоследствии гражданин заметил, что у него пропали деньги.

“Уже позже полиция получила сообщение о ”минировании” от обиженного клиента. Взрывчатку в помещении не обнаружили, а мужчину задержали за ложный вызов”, — добавили в издании.

Напомним, что в Днепре неизвестные "заминировали" три школы. Днем ранее кто-то также заложил бомбу в еще одно общеобразовательное учреждение.

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