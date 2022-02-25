В Днепре задержали мужчину, который наносил метки для ракетных ударов России

В Днепре задержали мужчину, который наносил метки для ракетных ударов России

Злоумышленника поймали на проспекте Поля.

В Днепре задержали жителя Кривого Рога, который наносил на проезжую часть специальные отметки в виде красных крестов – предварительно для корректировки ракетных ударов РФ.

Об этом 25 февраля сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Злоумышленника поймали между зданиями Днепропетровской ОГА и Днепропетровского облсовета на проспекте Поля.

В ходе осмотра его телефона установили, что он держит связь с ФСБ, в соцсетях поддерживает агрессию против государства. Аналогичные отметки мужчина нанес возле здания прокуратуры области.

Задержанного передали в контрразведку СБУ.

Напомним, что метрополитен в Днепре открыт круглосуточно, проезд – бесплатный. В случае необходимости он будет использован как бомбоубежище.

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