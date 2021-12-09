В Днепре задержали мужчину, который порезал ножом 4 людей

В Днепре задержали мужчину, который порезал ножом 4 людей

С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в больницу.

В Днепре мужчина набросился с ножом на 4 людей. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение, а нападавшего задержали правоохранители.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Событие произошло возле одного из домов в Шевченковском районе Днепра. Злоумышленник нанес несколько ударов руками и ногами в живот 38-летнего мужчины, после чего сбежал. Пострадавшего доставили в больницу.

Через некоторое время нападавший ранил ножом еще двоих мужчин 25 и 61 года. Затем набросился с ножом на 45-летнего мужчину и нанес ему четыре ранения в спину.

Всех пострадавших госпитализировали.

Оперативники установили личность преступника, им оказался 34-летний местный житель. Мужчину задержали. При осмотре места происшествия следователи изъяли вещественное доказательство – нож.

"Следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.15 (покушение на уголовное правонарушение) ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство), ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) ) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении. Продолжается следствие", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что днепровский минер продолжает развлекаться. Днем 8 декабря стражам порядка поступило сообщение о возможной "бомбе" в двух популярных торговых центрах города.

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