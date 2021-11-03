В Днепре задержали мужчину, который ударил местного жителя ножом в шею: его тело нашли на улице в луже крови

В Днепре задержали мужчину, который ударил местного жителя ножом в шею: его тело нашли на улице в луже крови

За это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве местного жителя. Его он ударил ножом в шею.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Так, тело 42-летнего мужчины, лежавшего в неестественной позе, утром 2 ноября обнаружили на улице Надежды Алексеенко. У потерпевшего заметили колотое ранение шеи.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что между ним и вторым мужчиной еще 1 ноября около 16:00 произошел конфликт, в результате которого 32-летний гражданин зарезал потерпевшего. Где именно произошла резня – дома или на улице – и почему мужчина находился в неестественной позе, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Досудебное расследование продолжается", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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