В Днепре задержали пророссийского интернет-агитатора: чем он занимался в соцсетях

В Днепре задержали пророссийского интернет-агитатора: чем он занимался в соцсетях

Во время обысков у него изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику.

В Днепре правоохранители прекратили деятельность интернет-агитатора, который призывал местных жителей к нарушению территориальной целостности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Так, правоохранители задержали пророссийского агитатора, который публиковал на своей странице в соцсети призывы к поддержке незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков у него и подельников из других городов Украины изъяли и отправили на экспертизу компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений.

"Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Напомним, что СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных.

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