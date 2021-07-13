В Днепре задержали пророссийского интернет-агитатора: чем он занимался в соцсетях

Во время обысков у него изъяли и направили на экспертизу компьютерную технику.
В Днепре правоохранители прекратили деятельность интернет-агитатора, который призывал местных жителей к нарушению территориальной целостности Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, правоохранители задержали пророссийского агитатора, который публиковал на своей странице в соцсети призывы к поддержке незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков у него и подельников из других городов Украины изъяли и отправили на экспертизу компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений.
"Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи", — подчеркнули в пресс-службе СБУ.
Напомним, что СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных.