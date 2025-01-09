В Днепре задержали супружескую пару, которая изготовила взрывчатку для теракта

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали супругов, причастных к теракту в Днепре 14 декабря 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Служба Безопасности Украины.

В результате взрыва возле административного здания ТЦК погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения, среди которых - двое полицейских. Ранее правоохранители уже задержали 37-летнего исполнителя теракта.

Сейчас СБУ задержала 33-летнего дезертира и его 25-летнюю жену, которые изготовили самодельное взрывное устройство.

"Во время поиска "легких" заработков на тематических Телеграмм-каналах они попали в поле зрения спецслужб рф, которые впоследствии дистанционно завербовали супругов", — говорится в сообщении.

Супруги изготовили взрывчатку и спрятали ее в тайнике, откуда ее забрал террорист.

"После этого предатели удаленно следили за тем, как "исполнитель" забрал из тайника СВП, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору. Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего 3-летнего ребенка", — говорится в сообщении.

После взрыва супруги попытались избежать ответственности, переехав в другую квартиру, но они все равно были задержаны. Им инкриминируют террористический акт и подготовку к преступлению. Сейчас они находятся под стражей. Всем трем фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала предателей, поджигавших авто военных в Киеве и Харькове.

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