В Днепре задержали водителя BMW, в багажнике которого нашли оружие и полицейские шевроны

В Днепре задержали водителя BMW, в багажнике которого нашли оружие и полицейские шевроны

На место вызвали следственно-оперативную группу. Выясняются все детали инцидента.

В Днепре полицейские во время патрулирования остановили автомобиль BMW с иностранными номерами. Во время общения с водителем выяснилось, что багажник легковушки забит оружием.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, инцидент произошел на улице Набережной Заводской. Там патрульные полицейские увидели красный автомобиль BMW с иностранными номерами.

Копы остановили транспортное средство, а во время общения с водителем провели поверхностный осмотр легковушки. В результате чего обнаружили два пистолета, автомат, бронежилет, деньги, а также полицейские погоны и шевроны.

Предварительно, на оружие у мужчины было разрешение. На место вызвали следственно-оперативную группу. Выясняются все детали инцидента.

Напомним, что в Харькове водитель легковушки проигнорировал ПДД и промчался, не тормозя на пешеходном переходе, и едва не сбил девушку, которая переходила дорогу на свой "зеленый".

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