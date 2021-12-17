В Днепре задержан блогер, который плюнул патрульному в лицо в Харькове

В Днепре задержан блогер, который плюнул патрульному в лицо в Харькове

За совершенное ему грозит ответственность перед законом.

В Днепре правоохранители задержали блоггера, отличившегося тем, что плюнул в лицо патрульному в Харькове.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Помните "блогера", который плевал на патрульного в Харькове? Докладываю по сути: сегодня в Днепре "блогер" задержан спецподразделениями Национальной полиции. Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко", — написал Белошицкий.

Он добавил, что за свои действия гражданин будет отвечать перед законом, именно по ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Пока ему вручено подозрение.

Инцидент с патрульным произошел в Харькове 4 декабря этого года. Скандальный блоггер из Днепра Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков на своем канале YouTube и в Instagram выложил видео конфликта с патрульным, во время которого он плюнул у правоохранителя. Его блогер подписал "Плюнул в морду мусору Морозову".

Пользователи Сети прокомментировали публикацию:

Поддерживаю! Каждый должен отвечать за свои поступки.

Этот человек участвовал и помогал проводить нелегальные ночные скачки в Днепре, ведет себя все разрешено в жизни, давно нужно было его приструнить.

Не поленюсь — зайду в реестр, посмотрю, чем закончится.

А как же замминистра? Там тоже угрозы были, и мат были, и превышение полномочий, как у него дела с подозрением? Блогера, конечно, можно, а замминистра? Требуем одинакового отношения.

Напомним, что против экс-замглавы МВД Гогилашвили могут открыть уголовное производство. Бывший замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпоста в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки.

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