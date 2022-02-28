В Днепре задержаны два разведчика, которые "сливали" в РФ информацию о военных и инфраструктуре

В Днепре задержаны два разведчика, которые "сливали" в РФ информацию о военных и инфраструктуре

С собой они нашли мобильные телефоны и бинокль.

В Днепре правоохранители задержали двух российских разведчиков, которые "сливали" своим координаторам информацию о военных, а такжже объектах инфраструктуры города.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как выяснилось, на улице Юрия Савченко правоохранители заметили мужчину, который подозрительно себя вел. Стражи порядка остановили гражданина, чтобы установить его личность. В этот момент тот попытался что-то удалить с мобильного телефона.

Копы задержали мужчину. Во время следственных действий оказалось, что с собой у него было три телефона и бинокль. Заданием разведчика было фотографировать стратегические объекты города.

Патрульная полиция Днепропетровской области

Позже на проспекте Слобожанского местные жители услышали, как неизвестная женщина кому-то по телефону говорит о том, есть ли в городе военные. На место горожане вызвали патрульных, которые задержали разведчицу.

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