В Днепре задержаны двое мужчин, которые снимали на видео административные здания органов госвласти

В Днепре задержаны двое мужчин, которые снимали на видео административные здания органов госвласти

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению диверсий.

В г. Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые снимали на видео административные здания органов государственной власти. Во время проверки в их телефонах были обнаружены изображения с атрибутами так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители занимаются проверкой задержанных на причастность к совершению диверсий.

"Полиция благодарит жителей области, которые активно приобщаются к обнаружению мародеров и подозрительных лиц. Обо всех таких случаях сразу сообщайте на линию 102", — говорится в сообщении.

Если возникли проблемы с линией, в связи с ее перегрузкой, можно позвонить по резервным номерам полиции – (067) 854 74 32, (067) 854 74 36.

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